Володин сообщил, что в строительстве задействованы лишь 13−15% мигрантов

В сфере строительства в России наблюдается дефицит рабочей силы, на сегодняшний день в этой отрасли работают порядка 13−15% мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мax.
«Начались рассуждения на предмет нехватки рабочей силы для исполнения контрактов в строительной отрасли. Тема звучит от Министерства строительства и ЖКХ. Связывают в том числе с ужесточением миграционной политики. При этом только лишь 13−15% иностранных граждан работает в сфере строительства», — написал он.
В связи с этим Володин призвал решить вопросы повышения производительности труда и подготовки кадров.
Ранее МВД России ужесточило ответственность за незаконное привлечение мигрантов к работе на стройках.
В 2024 году вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о нехватке рабочей силы в сфере строительства. По экспертным оценкам, нехватка составляла около 200−400 тыс. человек.
