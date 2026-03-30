Двое красноярцев похитили 250 килограммов салатов, котлет, жареной рыбы, курицы и плова

Следователи полиции Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего и 54-летнего местных жителей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчин обвиняют в краже 250 килограммов готовых блюд. Правоохранители установили, что обвиняемые трудились на складе сети супермаркетов, один кладовщиком, а второй — водителем-экспедитором. Злоумышленники договорились похищать со склада готовое питание и при погрузке автомобиля грузили дополнительные коробки. За октябрь — ноябрь 2025 года они семь раз вывозили по несколько лишних коробок с едой. Общий вес похищенных салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд составил 254 килограмма, причиненный ущерб — более 60 тысяч рублей. Похищенное они съедали сами и раздавали знакомым. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — до 10 лет лишения свободы.