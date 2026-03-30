От полиции Челябинской области требуют вернуть 11,7 тыс. бриллиантов

В Арбитражный суд поступил иск от общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд».
В ответчиках — региональный Главк МВД и ГОХРАН России.
«Истец просит истребовать в конкурсную массу бриллианты (алмазы обработанные, неоправленные и не закрепленные) в количестве 11 703 штук, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № 5400240», — пояснили в пресс-службе суда.
Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 5 мая 2026 года.
В 2013 году Челябинвестбанк подал иск в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом «ЧелПром- Даймонд», которое на тот момент задолжало более 90 млн рублей. Определением суда от 30 декабря 2013 года в отношении должника было возбуждено производство по делу о признании должника банкротом, 11 марта 2014 года на «ЧелПром-Даймонд» была введена процедура наблюдения.
По данным СК РФ, с 2012 года руководство «ЧелПром- Даймонд» является фигурантом уголовного дела о незаконной сделке на поставку бриллиантов на 10 млн долларов (700 млн рублей). По версии следствия, в 2012 году «ЧелПром-Даймонд» и Dundela Limited заключили контракт на поставку драгоценностей. Затем они подписали допсоглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара снизилась до 1,25 млн долларов (80 млн рублей). Сделка была признана незаконной после проверки, проведенной региональными прокуратурой и управлением ФСБ вместе с госинспекцией пробирного надзора, так как у Dundela Limited не была зарегистрированным резидентом РФ, не имела представительства на ее территории и не состояла на спецучете в территориальной инспекции пробирного надзора.
В качестве свидетеля по этому уголовному делу следователи собирались допросить Никиту Михалкова — он был миноритарным финансовым инвестором с долей в 10%.
В ноябре 2014 года в федеральный розыск был объявлен один из сотрудников «ЧелПром-Даймонд». ООО «ЧелПром-Даймонд» создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.