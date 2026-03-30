Колесо лопнуло на ходу у рейсового автобуса № 118 Ворсма-Павлово

В ходе движения автобуса маршрута № 118, следовавшего по рейсу Ворсма-Павлово, лопнуло колесо. Об этом сообщили в «Кстати».

Салон автобуса был переполнен пассажирами. Согласно видеозаписи из соцсетей, транспортное средство поддерживало относительно низкую скорость, около 40 км/ч, на протяжении всей поездки. По мнению очевидцев, водитель осознавал критическое состояние колеса, которое находилось в аварийном состоянии.

Благодаря именно этой низкой скорости удалось предотвратить трагедию. Если бы автобус двигался с большей скоростью, весьма вероятно, что он слетел бы с дороги в кювет, предполагает автор видео.

Местные жители возмущены, что плата за проезд была повышена, а состояние шин оказалось плачевным.

Ранее открывать окна предложили недовольным духотой в нижегородских автобусах.