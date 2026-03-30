В Красноярском крае проверят отремонтированные мосты и дороги

В Красноярском крае дорожники приступили к ежегодному обследованию гарантийных участков трасс и мостов.

В Красноярском крае дорожники приступили к ежегодному обследованию гарантийных участков трасс и мостов, которые отремонтированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в КрУДоре.

В общей сложности дорожникам предстоит проверить 255 объектов. Из них 80 восстановили в 2022 году, 59 — в 2023, 49 — в 2024 и еще 67 — в 2025 году. Завершить обследование планируют к 15 апреля, до 10 июня подрядные организации в рамках гарантийных обязательств должны устранить дефекты.

Специалисты смотрят дорожное полотно, обочины, водопропускные трубы, барьерные ограждения и дорожные знаки, проверят состояние опор и пролетных строений мостов. По итогам этой работы они составят акты и направят их подрядчикам.

Напомним, ранее в Красноярске началась проверка состояния общественных пространств, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни».

В мэрии рассказали, что сейчас во всех районах города специалисты администрации организуют выезды в различные парки и скверы. На особом контроле сотрудников — объекты, которые были благоустроены 3−5 лет назад и находятся на гарантии.

