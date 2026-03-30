В Татарстане зафиксировали первые укусы клещей с начала сезона

В Татарстане стартовал сезон активности клещей. Первый случай укуса зарегистрировали 25 марта в Высокогорском районе, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
К 27 марта в медицинские учреждения обратились уже семь пострадавших. Укусы зафиксированы в Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском районах, а также в Казани. Один из жителей столицы республики привез клеща из Сочи. Остальные нападения произошли во время прогулок по лесу, на дачных участках и при выгуле собак.
Анализы снятых с людей клещей на наличие инфекций пока не проводились. Исследования традиционно стартуют с середины апреля. В Роспотребнадзоре отметили, что, несмотря на снижение числа укусов по стране почти в три раза по сравнению с прошлым годом, высокая активность паразитов возможна из-за снежной зимы, которая способствовала их успешной зимовке.