Красноярец стал чемпионом России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Белогорске завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине «скри-кросс». Соревнования проходили на трассах горнолыжного курорта «Горная Саланга».
Чемпионом России стал представитель красноярской Академии зимних видов спорта Игорь Омелин. Второе место занял Егор Проскурин из Московской области, третьим стал Андрей Герасимов из Санкт-Петербурга.
В Министерстве спорта Красноярского края напомнили, что в марте Омелин стал победителем международного Кубка чемпионов в Челябинской области, а также завоевал золото третьего этапа Кубка России в Ленинградской области.