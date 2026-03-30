Длившаяся 49 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.
В понедельник, 30 марта, примерно в 06.19 на Солнце в группе пятен 4405 (S25E45) была зафиксирована вспышка класса X1.5 (речь идет про мощную вспышку). Она длилась 49 минут.
В последний раз подобного уровня вспышка была зарегистрирована на Солнце 4 февраля.
Как правило, вспышки на Солнце оказывают влияние на метеочувствительных людей. Это может быть выражено в головокружении или головной боли, чувстве усталости и так далее.
