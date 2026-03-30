Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приключенческий туризм: почему растет спрос на «побег из офиса»

Предприниматели из Москвы Тамара Погасян и Павел Шабалин совмещают удаленный бизнес с пешим маршрутом почти в 10 тыс. км. Психолог, социолог, философ и тревел-эксперт разбирают, почему люди все чаще выходят из рутины в путешествия.

Герои нового выпуска Медиатрендов на Радио РБК — московская пара предпринимателей Тамара Погасян и Павел Шабалин, которые, не будучи спортсменами и не имея походного опыта, пешком идут из Москвы во Владивосток, совмещая 30−40 км в день с удаленным B2B-консалтингом и ведением блога. Они рассказывают о спонтанном решении, смене ценностей «от вещей к впечатлениям», поддержке подписчиков и местных жителей, а также о том, что такой образ жизни оказался для них не дороже московской рутины.

Психолог, социолог, философ и тревел-предприниматель объясняют феномен отхода от офисной повседневности: дефицит ярких впечатлений, перегрузка инфошумом, запрос на самоисследование и «проектный» подход к жизни. Эксперты отмечают рост спроса на экспириенс-путешествия и подчеркивают, что радикальные перемены доступны не всем, но могут быть реализованы через постепенные шаги, если не застревать в рутине и не откладывать решения бесконечно.