Приключенческий туризм: почему растет спрос на «побег из офиса»

Герои нового выпуска Медиатрендов на Радио РБК — московская пара предпринимателей Тамара Погасян и Павел Шабалин, которые, не будучи спортсменами и не имея походного опыта, пешком идут из Москвы во Владивосток, совмещая 30−40 км в день с удаленным B2B-консалтингом и ведением блога. Они рассказывают о спонтанном решении, смене ценностей «от вещей к впечатлениям», поддержке подписчиков и местных жителей, а также о том, что такой образ жизни оказался для них не дороже московской рутины.