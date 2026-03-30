Сезонный поезд между Мурманском и Анапой запустят в мае

Сезонный поезд между Мурманском и Анапой запустят 22 мая. Стоимость билетов начинается от 10 474 рублей.
Время в пути составит почти трое суток. Поезд отправится из Мурманска 22 мая в 16:03. В Анапу состав прибудет 25 мая в 11:20. Поезд в том числе пройдет через Тверь, Тулу, Липецк, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Краснодарский край запустят дополнительные поезда на майские праздники. Общее число составов, курсирующих по стране в это время, превысит шесть тысяч.