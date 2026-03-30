Белорусские биатлонисты пожертвуют часть призовых с чемпионата России Ксюше из Могилева с СМА

Источник: Комсомольская правда

Белорусские биатлонисты отдадут на благотворительность часть призовых с чемпионата России. Об этом олимпийская чемпионка в эстафете, биатлонистка Динара Смольская написала в своем телеграм-канале.

Также спортсмены запустили конкурс для всех желающие Девяти победителям достанутся золотые стартовые майки с автографами команды и маскотами чемпионата России. Для участия в конкурсе нужны входные — три белорусских рубля, которые пойдут на благотворительность, как и часть призовых спортсменов.

Биатлонисты сказали, что отдадут часть призовых, а еще объявили конкурс. Фото: соцсети Динары Смольской.

— Мы с ребятами решили часть призовых, которые будут выплачены нам за гонки чемпионата России, отдать на помощь маленькой девочке Ксюше из Могилева, она нуждается в препарате, который спасет ей жизнь, — написала Смольская в своем посте.

У трехлетней Ксюши Маисеенко врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию второго типа (СМА 2 типа). Остановить развитие болезни, постепенно отнимающей все навыки, может один укол препарата Zolgensma. Однако стоимость терапии составляет 1,8 миллиона долларов.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
