Ростовская область опустилась на 10 пунктов в рейтинге по вводу жилья

Ростовская область заняла 39 место в рейтинге по вводу жилья за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область опустилась более чем на 10 строчек (с 25 на 39 место) в рейтинге регионов России по вводу жилья по итогам 2025 года. Информацию публикует агентство РИА Новости.

В прошлом году объем в эксплуатацию передали 2764 тысячи кв. метров (годом ранее было 1059 тысячи кв. метров). При этом в пересчете на одного жителя показатель ввода жилплощади достиг 0,668 кв. метра (было 0,928 кв. метра). Удельный вес регионального объема введенного жилья в общероссийской статистике составил 2,6%.

В целом по России в 2025 году объем ввода застройки достиг 108,1 млн кв. метров. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а относительно жилых домов, построенных населением, выросли на 2,04%.

Больше всего жилья в прошлом году в пересчете на одного жителя ввели в Ленинградской и Тюменской областях, а также в Республике Алтай. Замыкающими в списке оказались Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ.

