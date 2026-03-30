Как красноярским сусликам индийские наряды шили: фото эскизов и тканей

Появившись в Красноярске, бронзовые суслики не только вдохновляют жителей и гостей нашего города на прогулки по местам, где можно найти милые статуэтки, но и подарили городу новую традицию — наряжать фигурки в разные наряды. Накануне к традиции присоединился телеканал ТНТ, сшив для сусликов к премьере фильма «Королек моей любви» (16+, в кино с 1 апреля), настоящие индийские костюмы из атласа и парчи. «МК в Красноярске» делится эксклюзивными фото — от эскизов нарядов размером с ладонь до их полной готовности.