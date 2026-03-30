Новый урок ввели в школах и колледжах Казахстана

Как сообщили на официальном сайте ведомства, изначально уроки правовой культуры в рамках проекта «Закон и порядок» были введены в пилотном режиме в учебных заведениях Талгарского района Алматинской области. После того как там удалось зафиксировать снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся, данные уроки были внедрены в порядка тысячи школ и колледжей страны.