Новый урок ввели в школах и колледжах Казахстана

Уроки правовой культуры в проекте «Закон и порядок»
Как сообщили на официальном сайте ведомства, изначально уроки правовой культуры в рамках проекта «Закон и порядок» были введены в пилотном режиме в учебных заведениях Талгарского района Алматинской области. После того как там удалось зафиксировать снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся, данные уроки были внедрены в порядка тысячи школ и колледжей страны.
«Наибольший охват обеспечен в Шымкенте — около 100 организаций образования, в Карагандинской области — более 190, в Павлодарской области — порядка 110. К работе с обучающимися привлечены свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Занятия проводятся не реже одного раза в две недели», — рассказали в Минпросвещения.
Пилотный этап проекта охватил более 9 тысяч обучающихся в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района. Результаты мониторинга показали следующие положительные изменения:
Снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%.
Рост доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%.
Сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания.
В министерстве считают, что данная инициатива поможет сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности. Проект будет масштабирован по всей республике с внедрением единых подходов к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей.