Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый урок ввели в школах и колледжах Казахстана

С сегодняшнего дня, 30 марта, во всех школах Казахстана будут проводить уроки правовой культуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Источник: Nur.kz

Уроки правовой культуры в проекте «Закон и порядок»

Как сообщили на официальном сайте ведомства, изначально уроки правовой культуры в рамках проекта «Закон и порядок» были введены в пилотном режиме в учебных заведениях Талгарского района Алматинской области. После того как там удалось зафиксировать снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся, данные уроки были внедрены в порядка тысячи школ и колледжей страны.

«Наибольший охват обеспечен в Шымкенте — около 100 организаций образования, в Карагандинской области — более 190, в Павлодарской области — порядка 110. К работе с обучающимися привлечены свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Занятия проводятся не реже одного раза в две недели», — рассказали в Минпросвещения.

Пилотный этап проекта охватил более 9 тысяч обучающихся в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района. Результаты мониторинга показали следующие положительные изменения:

  • Снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%.

  • Рост доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%.

  • Сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания.

В министерстве считают, что данная инициатива поможет сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности. Проект будет масштабирован по всей республике с внедрением единых подходов к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей.