Метеорологи прогнозируют теплый и сухой апрель в Пермском крае

Температура воздуха превысит климатическую норму.

Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр России составил прогноз погоды на предстоящий апрель. На большей части территории страны температура воздуха ожидается на 1−2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков окажется близким к норме. Исключение составят: север Ямало-Ненецкий и юг Ханты-Мансийского автономных округов, Средний и Южный Урал, Забайкальский край и север Камчатки, северо-восток Дальневосточного федерального округа и севере Камчатского края. В этих регионах осадков впадет меньше среднего многолетнего количества.

О характере погоды апреля в Прикамье рассказал Пермский ЦГМС. Средняя месячная температура воздуха ожидается +5…+8 градусов, что на 3−4 градуса выше климатической нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы. Норма апреля в регионе составляет 28−60 мм.

В Перми самым сухим апрель оказался в 1904 году, когда выпал всего 1 мм осадков. Самым влажным — апрель 1909 года с 88 мм осадков. Норма суммы осадков составляет 37 мм, среднемесячная температура воздуха + 3,9 градуса.

В Перми март оказался теплее климатической нормы на 2 градуса при среднемесячной температуре воздуха −2,3 градуса. За месяц выпало 23 мм осадков — 70% от месячной нормы.

Ранее метеорологи портала «Яндекс Погода» составили прогноз погоды в Перми с января по июнь. Они спрогнозировали рекордно теплый полугодовой отрезок за последние 30 лет. Апрель может оказаться значительно суше, чем годом ранее.

