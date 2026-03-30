Раненую в Таганроге при атаке БПЛА женщину доставили в областной ожоговый центр

В Таганроге после атаки дронов проверят состояние пострадавшей школы.

Источник: Комсомольская правда

Ночь с 29 на 30 марта стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога. В результате массированной вражеской атаки погиб мужчина. При этом женщина получила ранения. По последним данным, санавиация ее доставила в областной ожоговый центр. О ситуации в городе сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

— В результате воздушной атаки получила ранения и была госпитализирована женщина. Сейчас с привлечением санавиации ее доставляют областной ожоговый центр, — написала Светлана Камбулова.

Никаких других данных о состоянии таганроженки глава города не сообщила.

Утром она лично выехала на объекты, получившие наибольший ущерб. По словам градоначальника, обход пострадавших территорий показал масштаб трагедии: люди напуганы, многие находятся в состоянии шока.

Для жителей поврежденных домов уже организованы пункты временного размещения. Те, кто намерен самостоятельно решить вопрос с жильем, могут рассчитывать на денежные выплаты для найма жилого помещения. На всех пострадавших объектах работают городские службы и комиссия по оценке нанесенного ущерба. По итогам ее заключения будут приняты решения о пригодности домов для дальнейшего проживания и определены размеры компенсационных выплат.

Среди пострадавших объектов — школа № 26. Светлана Камбулова отметила, что в ближайшее время здесь будет проведено техническое обследование здания. По его результатам примут решение о переводе учебного процесса в другое здание, чтобы дети могли продолжить занятия в безопасных условиях.

