Бочаров распорядился обеспечить волгоградцев инвентарем на весенних субботниках

Губернатор Андрей Бочаров посвятил оперативное совещание 30 апреля приведению в порядок Волгограда и области после зимы. Глава региона особо остановился на уборке и весенних субботниках, и поставил чиновникам задачу обеспечить их участников всем необходимым инвентарем, сообщили в обладмине.
Координировать большую весеннюю уборку будут власти Волгоградской области и органы местного самоуправления на местах. На субботники выйдут сотрудники предприятий, школьники, студенты и все желающие жители региона. Вычистить города и поселки от накопившейся грязи планируют до 1 мая.
Особое внимание — общественным пространствам, памятным местам, кладбищам и дорогах к ним. Также весной стартуют две сотни проектов комплексного благоустройства.
Дачные маршруты Волгограда, Волжского и Камышина 2026: расписание пригородных автобусов.