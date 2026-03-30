Уникальные экспонаты космического происхождения появились в Минералогическом музее ИРНИТУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минералогический музей ИРНИТУ поступило свыше 20 образцов пород космического происхождения из разных уголков Евразии.
Редкую геологическую коллекцию передал в дар сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Анатолий Данилин (Институт Карпинского, Санкт-Петербург).
Историю появления экспонатов рассказала директор Минералогического музея имени А. В. Сидорова Полина Логинова. По её словам, коллекцию пополнил 21 образец горных пород, собранных геологами на месте глубоких кратеров (астроблем). Находки представлены в самых разных видах. Это выбуренный керн и куски породы природной формы, включая массивные застывшие массы (тагамиты), пористые жаманшиты, а также иргизиты и зювиты. Все они образовались в результате сложных геологических процессов после падения метеоритов.
Отметим, что большой вклад в изучение метеоритных кратеров в СССР внёс известный советский геолог Виктор Масайтис. Он и его коллеги из Института Карпинского издали много исследовательских и научно-популярных статей, путеводителей по гигантским астроблемам России, в том числе самой крупной — Попигайскому кратеру. Также эти ученые установили алмазоносность пород некоторых кратеров.
Одним из учеников Виктора Масайтиса является геолог и вулканолог Анатолий Данилин. Посетив однажды Минералогический институт ИРНИТУ, он решил подарить часть пород космического происхождения иркутянам. Экспонаты, поступившие в политех в марте текущего года, относятся к пяти астроблемам. Среди них такие кратеры, как Попигайский (Красноярский край), Карский (Архангельская область), Мишиногорский (Псковская область), Болтышский (Украина) Жаманшинский (Казахтан).
В ближайшее время сотрудники музея оформят документы по принятию коллекции в дар. Затем образцы детально изучат под микроскопом. Также планируется организация выставки «Породы метеоритных кратеров (астроблем)», которая войдет в постоянную коллекцию.
По мнению Полины Логиновой, музейные новинки могут вдохновить студентов на научные проекты, связанные с изучением кратеров, а в особенности, встречающихся в них импактных алмазов. Это новое полезное ископаемое, чья твердость иногда в десятки раз превышает твердость алмазов из кимберлитов.
"Мы гордимся тем, что в богатейшей коллекции нашего музея появились такие ценные находки. Это подчеркивает тесные связи Иркутского политеха с Институтом Карпинского, прежде известным, как ВСЕГЕИ.
До настоящего времени горных пород космического происхождения в собрании Минералогического музея не было. Исключение составляют лишь несколько метеоритов и один весьма странный экспонат из окрестностей Дальнегорского месторождения (Приморье). Кстати, его происхождение почему-то связывалось с падением НЛО, хотя место, где нашли этот объект находится вблизи распространения обломочного материала Сихотэ-Алинского метеорита", — добавляет директор Минералогического музея.
