Уникальные экспонаты космического происхождения появились в Минералогическом музее ИРНИТУ

Историю появления экспонатов рассказала директор Минералогического музея имени А. В. Сидорова Полина Логинова. По её словам, коллекцию пополнил 21 образец горных пород, собранных геологами на месте глубоких кратеров (астроблем). Находки представлены в самых разных видах. Это выбуренный керн и куски породы природной формы, включая массивные застывшие массы (тагамиты), пористые жаманшиты, а также иргизиты и зювиты. Все они образовались в результате сложных геологических процессов после падения метеоритов.