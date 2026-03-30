Авто экс-заммэра Нижнего Новгорода Егорова хотят обратить в доход государства

Изъятия транспортного средства добивается прокуратура.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура намерена добиться изъятия автомобиля, принадлежащего бывшему заместителю мэра Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Его транспортное средство за 6,3 млн рублей хотят обратить в доход государства. Об этом сообщили в Нижегородском районном суде.

Гражданское дело по иску прокуратуры было возбуждено на прошлой неделе. Представители надзорного ведомства считают, что Егоров приобрел автомобиль незаконно. В частности, речь идет о нарушении федеральных законов о противодействии коррупции и отмыванию доходов.

Напомним, Сергея Егорова обвиняют в получении взятки в размере 120 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что главе управления благоустройства в Семенове назначили 9 лет колонии за взятку.