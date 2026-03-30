В Волжском водитель внедорожника попал в больницу после столкновения с фурой

В Волжском Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель внедорожника. Авария случилась утром 29 марта на пересечении улиц имени Ф. Г. Логинова и напротив дома 24А, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на перекресток, игнорируя запрещающий сигнал светофора. В этот момент ему навстречу двигался грузовик «ДАФ». Столкновение было неизбежным.
В результате мощного удара водителя «Митсубиси» с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.