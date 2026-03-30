Заболеваемость корью в Нижегородской области резко снизилась

В Нижегородской области зафиксировано существенное снижение заболеваемости корью по итогам 2025 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Согласно статистике, показатель заболеваемости упал до 8,2 человек на один миллион населения.
Ситуация в регионе начала стабилизироваться после резкого скачка в 2023 году, когда на пике заболеваемость достигала 95,3 случая на миллион жителей. В 2024 году этот показатель сократился до 36,5 человек. Эксперты отмечают, что предыдущие всплески инфекции были связаны с падением коллективного иммунитета из-за массовых отказов от вакцинации.
На данный момент эпидемиологическая обстановка приходит в норму. Несмотря на положительную динамику, специалисты напоминают, что сохранение низкого уровня заболеваемости напрямую зависит от приверженности населения мерам профилактики и своевременной иммунизации, которая остается единственным эффективным способом защиты от вируса.
