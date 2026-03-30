В новую программу «Единой России» уже поступило 10 тысяч предложений

Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России.

Источник: Нижегородская правда

Для жителей Нижегородской области участие в Народной программе, с которой партия «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму, — это возможность превратить надежды в решения. Свои идеи можно оставить на сайте естьрезультат.рф. Всего за полторы недели поступило уже 10 тысяч инициатив, и их количество продолжает расти.

Предложения касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов и распределены в соответствии с вызовами, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы.

«Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России. 1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуации в стране, поддержкой семей с детьми. Еще по 1,4 тысячи касаются повышения производительности труда и преодоления культурно-ценностного вызова. И по вопросам формирования технологического лидерства России — 1,3 тысячи предложений», — пояснил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Возможность внести предложение в Народную программу — это шанс для каждого сформировать счастливое будущее для себя и страны.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше