В новую программу «Единой России» уже поступило 10 тысяч предложений

Для жителей Нижегородской области участие в Народной программе, с которой партия «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму, — это возможность превратить надежды в решения. Свои идеи можно оставить на сайте естьрезультат.рф. Всего за полторы недели поступило уже 10 тысяч инициатив, и их количество продолжает расти.
Предложения касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов и распределены в соответствии с вызовами, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы.
«Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России. 1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуации в стране, поддержкой семей с детьми. Еще по 1,4 тысячи касаются повышения производительности труда и преодоления культурно-ценностного вызова. И по вопросам формирования технологического лидерства России — 1,3 тысячи предложений», — пояснил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Возможность внести предложение в Народную программу — это шанс для каждого сформировать счастливое будущее для себя и страны.