В Красноярском крае с сентября покупатели смогут подтверждать возраст через MAX

C сентября 2026 года подтвердить возраст в мессенджере можно будет в любом магазине Красноярского края.

C 1 сентября 2026 года во всех магазинах Красноярского края покупатели смогут подтвердить свой возраст в мессенджере MAX. В региональном министерстве промышленности и торговли напомнили, что этой осенью вступят в силу изменения в Правила продажи товаров, утвержденные правительством РФ.

При этом выбор способа подтверждения — с помощью мессенджера или традиционного предъявления документа — остается исключительно за потребителем. Продавец не вправе навязывать тот или иной вариант.

— Задача бизнеса — подготовиться заранее, чтобы к моменту вступления новых правил не возникало отказов и задержек, — говорит Максим Ермаков, министр промышленности и торговли Красноярского края.

Со списком изменений можно ознакомиться в официальных источниках правовой информации.

Ранее мы писали, что 48% жителей Красноярска во время отпуска стараются сконцентрироваться исключительно на отдыхе и не заглядывать в рабочие чаты и почту.