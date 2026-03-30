В Красноярском крае с сентября покупатели смогут подтверждать возраст через MAX

C 1 сентября 2026 года во всех магазинах Красноярского края покупатели смогут подтвердить свой возраст в мессенджере MAX. В региональном министерстве промышленности и торговли напомнили, что этой осенью вступят в силу изменения в Правила продажи товаров, утвержденные правительством РФ.
При этом выбор способа подтверждения — с помощью мессенджера или традиционного предъявления документа — остается исключительно за потребителем. Продавец не вправе навязывать тот или иной вариант.
— Задача бизнеса — подготовиться заранее, чтобы к моменту вступления новых правил не возникало отказов и задержек, — говорит Максим Ермаков, министр промышленности и торговли Красноярского края.
Со списком изменений можно ознакомиться в официальных источниках правовой информации.
