Казгидромет предупредил о превышении опасных отметок на реке Есиль

«На гидрологическом посту реки Талды в селе Новостройка уровень воды превысил неблагоприятный уровень, а на гидрологическом посту реки Есиль в селе Приишимское превышен опасный уровень», — отметили синоптики.
Напомним, Минводы предоставило «Курсиву» статистику по наполненности водохранилищ в Казахстане. Самые заполненные резервуары находятся на востоке и юге страны: Усть-Каменогорское водохранилище заполнено на 96%, Капшагайское — на 93%, а Шардаринское и Богенское — на 99%.
В Казгидромете добавили, что наиболее опасными зонами подтопления являются СКО, ВКО, Акмолинская, Улытауская, Актюбинская, Карагандинская, где уровень воды на реках резко поднялся до 2,8 метра.
Несмотря на это, водохранилища южных регионов работают в режиме накопления, а в северных, западных, центральных и восточных регионов — в плановом режиме.
Ранее «Курсив» писал, что в 2026 году вероятность больших паводков в Казахстане низкая, но все же не нулевая. Однако все же есть признаки, которые говорят о том, что не стоит ожидать интенсивного подъема воды в реках.