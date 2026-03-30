В Омской области с 6 апреля ограничат движение большегрузов

С 6 апреля по 5 мая на трассах Омской области временно прекратится движение транспорта с разрешенной максимальной массой более 10 тонн.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Данная мера связана с оттаиванием дорог.
Движение прекращено по следующим дорогам:
«Большие Уки — Тевриз» в Большеуковском и Тевризском районах.
Объезд: по автодорогам «Омск — Тара» и «Тобольск — Тара — Томск».
«Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области» в Усть-Ишимском районе.
Объезд: по автодорогам «Тюмень — Омск», «Голышманово — Аромашево», «Аромашево — Вагай», «Вагай — Дубровное — Абаул».
«Усть-Ишим — Фокино» в Усть-Ишимском районе.
Объезд: по автодорогам «Тюмень — Омск», «Аббатское — Викулово», «Викулово — Каргалы — Серебрянка».
Автолюбителей призывают заранее продумывать свои маршруты, а также обращать внимание на дорожные знаки.