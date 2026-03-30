В этом году в Межгорье Башкирии появится новая спортплощадка

Объект разместили на территории у городской спортивной школы. Ранее специалисты уложили асфальт, установили бордюры, обустроили поля для футбола и волейбола с покрытием из искусственной травы, а также смонтировали малые архитектурные формы и освещение. В этом году там появятся прорезиненное покрытие, спортивные снаряды и скамьи, система видеонаблюдения. Выполнить все работы планируется до середины октября.