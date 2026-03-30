В этом году в Межгорье Башкирии появится новая спортплощадка

Работы по созданию современной спортивной площадки в городе Межгорье Республики Башкортостан завершат в этом году. Их проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации закрытого административно-территориального образования Межгорье.
Объект разместили на территории у городской спортивной школы. Ранее специалисты уложили асфальт, установили бордюры, обустроили поля для футбола и волейбола с покрытием из искусственной травы, а также смонтировали малые архитектурные формы и освещение. В этом году там появятся прорезиненное покрытие, спортивные снаряды и скамьи, система видеонаблюдения. Выполнить все работы планируется до середины октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.