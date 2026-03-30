Бизнес Волгограда раскроет данные о кодах по ОКВЭД

ОКВЭД — это единый справочник, в котором собраны все направления бизнеса в России. Каждому виду присвоен цифровой код.
Порядок внесения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности изменился с 1 сентября 2025 года, напоминают в УФНС по Волгоградской области.
После того, как данные будут внесены в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, любой желающий сможет получить выписки из этих реестров в электронном виде.
В реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержатся два типа кодов по ОКВЭД:
заявительный тип — определяется хозяйствующим субъектом самостоятельно и вносится в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в соответствии с документами, представленными при государственной регистрации.
отчетный тип — сведения о кодах ОКВЭД, с указанием процентных долей, вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на основании сведений, поступивших из Росстата, в течение трех рабочих дней.
Получить выписки можно на сайте ФНС России в сервисах «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес». Сведения о кодах по ОКВЭД не будут содержать данные о процентных долях видов экономической деятельности — они не размещаются в открытом доступе. Получить их юрлица и ИП могут только в отношении себя через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
