Онколог Гамаюнов объяснил, почему диспансеризация важна даже для здоровых людей

Всего в 2025 году в регионе благодаря диспансеризации и профосмотрам онкологию выявили у двух тысяч пациентов. При этом в 80% случаев заболевание обнаружили на первой или доклинической стадии. Это позволяет применить малоинвазивные методы лечения, которые не оставляют серьезных последствий для здоровья.