Онколог Гамаюнов объяснил, почему диспансеризация важна даже для здоровых людей

Плановые профилактические обследования необходимо проходить даже в том случае, если нет жалоб на здоровье. Об этом рассказал главный внештатный онколог минздрава Нижегородской области Сергей Гамаюнов в интернет-конференции НИА «Нижний Новгород».
Специалист отметил, что любому человеку нужно регулярно проходить обследования на ранние признаки онкологии, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Осмотры доступны бесплатно в системе ОМС. Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день в году.
Отмечается, что профилактические обследования позволяют выявить скрытые и начинающиеся заболевания. У пациента оцениваются уровень холестерина, сахара в крови, артериальное давление и состояние сердечно-сосудистой системы. Перечень обследований при онкоскрининге различается в зависимости от возраста и пола пациента.
«Эти проверки надо проходить тогда, когда чувствуешь себя абсолютно здоровым человеком», — подчеркнул Сергей Гамаюнов.
Всего в 2025 году в регионе благодаря диспансеризации и профосмотрам онкологию выявили у двух тысяч пациентов. При этом в 80% случаев заболевание обнаружили на первой или доклинической стадии. Это позволяет применить малоинвазивные методы лечения, которые не оставляют серьезных последствий для здоровья.
