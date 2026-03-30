Жительница Соликамска получила 250 тысяч рублей компенсации за наезд автобуса

Пострадавшая отсудила деньги у автотранспортного предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы взыскали 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей от наезда автобуса жительницы Соликамска. После инцидента автотранспортное предприятие выплатило компенсацию женщине, сообщили в ФССП по Пермскому краю.

Автобус ПАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжелые травмы, прошла стационарное лечение и реабилитацию. Из-за последствий травм она была вынуждена уволиться с работы. Все это стало основанием для подачи исковых претензий к транспортной компании.

Суд удовлетворил иск к автотранспортному предприятию о взыскании компенсации морального вреда. Перевозчик оперативно выплатило 250 тысяч рублей пострадавшей после предупреждения судебных приставов Соликамска.