Жительница Соликамска получила 250 тысяч рублей компенсации за наезд автобуса

Автобус ПАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжелые травмы, прошла стационарное лечение и реабилитацию. Из-за последствий травм она была вынуждена уволиться с работы. Все это стало основанием для подачи исковых претензий к транспортной компании.