В Прикамье девочке, травмированной на волейболе, выплатят 40 тысяч рублей

Девочке в Пермском крае, травмированной на волейболе, выплатят 40 тысяч рублей по иску прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Чердынского района провела проверку после того, как местная школьница получила травму во время тренировки по волейболу. Инцидент произошёл в январе 2024 года в секции при МБУ «Комитет физической культуры и спорта».
Как установили надзорные органы, девочка выполняла упражнение по указанию инструктора, в результате чего и пострадала.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд удовлетворил требования и назначил выплату в размере 40 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
