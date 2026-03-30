В Прикамье девочке, травмированной на волейболе, выплатят 40 тысяч рублей

Инцидент произошёл в январе 2024 года.

Девочке в Пермском крае, травмированной на волейболе, выплатят 40 тысяч рублей по иску прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Чердынского района провела проверку после того, как местная школьница получила травму во время тренировки по волейболу. Инцидент произошёл в январе 2024 года в секции при МБУ «Комитет физической культуры и спорта».

Как установили надзорные органы, девочка выполняла упражнение по указанию инструктора, в результате чего и пострадала.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд удовлетворил требования и назначил выплату в размере 40 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что судебные приставы в Перми помогли семье юной спортсменки получить компенсацию за травму, полученную на тренировке по воздушной акробатике. Девочка сорвалась с колец и сломала обе руки.