На Дону откроют новое производство системных блоков для компьютеров

В Ростовской области будет организовано новое производство системных блоков для компьютеров. Первую на Юге и Северном Кавказе сделку по финансированию инвестиционного проекта в сфере электронной промышленности заключили компания «Бештау Электроникс» и Ростовское отделение Сбербанка.
Средства направят на запуск нового производства. Особенность соглашения заключается в том, что часть процентной ставки по кредиту будет компенсирована за счет субсидии из бюджета Евразийского экономического союза. Отмечается, что это первый случай применения механизма поддержки промышленной кооперации в макрорегионе и второй подобный проект в практике банка в России.
— Для команды Ростовского отделения большая честь и ответственность — реализовать первую на Юге сделку такого уровня в сфере электронной промышленности. Это не просто кредитный договор, а важный шаг в развитии промышленной кооперации внутри ЕАЭС. Мы видим огромный потенциал в поддержке высокотехнологичных производств и рады, что эта сделка открывает новый этап финансирования проектов, направленных на импортозамещение и технологический суверенитет. Уверен, что подобный опыт станет основой для тиражирования подобных механизмов с другими предприятиями макрорегиона, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Как отметил генеральный директор ООО «Бештау Электроникс» Варткес Галустян, реализация проекта по созданию нового производственного комплекса рассматривается компанией как важный этап развития. А привлечение кредитного финансирования позволит запустить новые мощности и расширить промышленную кооперацию.
НАША СПРАВКА.
Кооперация в ЕАЭС — это стратегическое сотрудничество Армении, Беларуси, Казахстана, Киригизии и России. Оно направлено на создание совместных промышленных и технологических проектов с целью укрепления экономического суверенитета и повышения эффективности производства за счет объединения ресурсов стран-участниц.