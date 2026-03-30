Нижний Новгород вошел в топ городов, куда россияне готовы переехать ради работы

Нижний Новгород вошел в пятерку городов России, куда россияне готовы переехать ради работы. Наш город расположился на четвертой строчке, гласят результаты опроса сервисов Работа.ру и «Подработка».
Согласно исследованию, переехать ради работы при хороших условиях готовы 36% опрошенных, еще 8% допускают такую возможность в будущем, хотя сейчас в этом нет нужды, а 7% уже сменили место жительства. При этом 49% опрошенных пока не планируют переезжать ради нового трудоустройства.
Выбирая город для переезда, 41% респондентов готовы переехать для работы в Санкт-Петербург, 40% — в Москву, 30% — в Сочи, 28% — Нижний Новгород и 24% — Калининград. При этом столицу Поволжья выбирают ради увеличения зарплаты (82%), обеспечения жильем (81%) и из-за развитой инфраструктуры (51%).
Также опрошенные отмечали, что в Нижнем им нравится климат и хорошая экология (36%), высокий уровень культурной жизни (27%), а также большое число развлекательных заведений (20%).
