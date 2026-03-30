O"stin в 2025 году закрыл более 60 магазинов

Один из крупнейших fashion-ретейлеров России O"stin в 2025 году закрыл 62 торговые точки. Количество закрытых магазинов в 2,3 раза превысило число открытых, которых было 19, следует из пояснительной записки к отчету компании по РСБУ.
Как отмечают «Известия», число закрытых точек в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Численность сотрудников сократилась на 15%, до 4,89 тыс. человек.
В 2026 году ретейлер продолжит закрывать магазины, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с планами. Причиной этого один из собеседников издания назвал оптимизацию на фоне снижения рентабельности из-за роста затрат на логистику и налоги, а еще падения оборота.
В 2025 году розничные продажи O"stin упали на 17,4%, до 40,4 млрд руб., следует из данных раскрытия. Выручка ООО «Остин» по РСБУ снизилась на 13%, до 49,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 1,6 раза, до 887,4 млн руб.
Ранее РБК писал, что Gloria Jeans планирует в этом году закрыть около 150 магазинов в России. С 2023 по 2025 год Gloria Jeans закрыла не менее 100 магазинов. А Concept Group, развивающая сети Concept Club, Acoola и Infinity Lingerie, прекратила работу в 2025 году почти половины магазинов — 133 из 284.
O"stin — российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, входит в ГК «Спортмастер». Как следует из справки из системы «СПАРК Интерфакс», компания была основана в 1998 году и на пике развития насчитывала более 500 магазинов по всей России.
