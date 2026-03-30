Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярского края два года судилась с маркетплейсом из-за БАДов

Жительница поселка Подгорный в Красноярском крае при получении товара с маркетплейса хотела отказаться от пришедших биодобавок, но сотрудник пункта выдачи с нее все равно списал деньги. Претензию маркетплейс не принял и денег не вернул, обосновав свое решение тем, что БАДы надлежащего качества после получения их покупателем возврату не подлежат. Женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства подали иск в суд, и тяжбы растянулись более чем на два года. Суд первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, не признав маркетплейс субъектом правоотношений в данном случае, хотя именно торговая площадка не указала необходимые сведения о продавце, что помешало покупательнице предъявить претензию магазину. К тому же именно сотрудник ПВЗ неправомерно списал средства. Восьмой кассационный суд отменил решения нижестоящих и направил дело на новое рассмотрение. В конце января этого года исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены, в пользу потребителя с маркетплейса взыскано более 15 000 рублей — стоимость товара, компенсация морального вреда, штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами. Потребитель обязан после получения денежных средств по требованию и за счет продавца вернуть навязанные БАДы.