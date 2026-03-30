Таежная отшельница Агафья Лыкова ждет нового помощника

Как рассказал корреспонденту krsk.aif.ru духовный отец староверки Игорь Мыльников, помощником станет дьякон Георгий Данилов из Орска, с которым у Агафьи сложились давние, теплые отношения. Ранее он уже неоднократно гостил на заимке, и, несмотря на трудности в начале, им удалось найти общий язык. Дьякон Георгий согласился приехать и поддержать Агафью, как только это станет возможно после окончания Великого поста.