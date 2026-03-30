Таежная отшельница Агафья Лыкова ждет нового помощника

Он к ней должен прилететь из Орска.

У таежной отшельницы Агафьи Лыковой скоро будет новый помощник.

Как рассказал корреспонденту krsk.aif.ru духовный отец староверки Игорь Мыльников, помощником станет дьякон Георгий Данилов из Орска, с которым у Агафьи сложились давние, теплые отношения. Ранее он уже неоднократно гостил на заимке, и, несмотря на трудности в начале, им удалось найти общий язык. Дьякон Георгий согласился приехать и поддержать Агафью, как только это станет возможно после окончания Великого поста.

«Агафья сама за него просила», — сказал Мыльников.

Напомним, что перед началом Великого поста Агафью покинула ее прежняя помощница Валентина, вынужденная срочно эвакуироваться с заимки из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на это, 80-летняя отшельница продолжает вести свой привычный, аскетичный образ жизни. По словам ее духовного отца, Агафья обеспечена всем необходимым для жизни в тайге: есть запасы продуктов, дрова и сено. Кроме личной помощи, Агафья Лыкова получает поддержку от сотрудников заповедника «Хакасский», которые доставляют корма и при необходимости оказывают бытовую помощь.

