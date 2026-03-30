Красноярский край оказался в хвосте рейтинга по вводу жилья

Красноярский край занял 66‑е место в рейтинге регионов России по объему ввода жилья на душу населения по итогам 2025 года. Исследование провело РИА Новости.
На одного жителя края пришлось 0,496 квадратного метра нового жилья — это почти в четыре раза меньше среднероссийского показателя. Общий объем введенного жилья в регионе составил 1,4 миллиона квадратных метров, что на 5,4% ниже уровня 2024 года.
В целом по России за год сдали 108,1 миллиона квадратных метров, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Лидером рейтинга стала Ленинградская область с показателем 2,05 квадратного метра на человека. Более одного метра на душу населения ввели также в Тюменской области, Республике Алтай, Чечне, Московской области, Туве, Адыгее, Калининградской области и Краснодарском крае.
В числе регионов с самыми низкими показателями — Магаданская, Мурманская области, Чукотка, Еврейская автономная область, Коми, Камчатский край, Кемеровская и Томская области.
