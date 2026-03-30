Россияне с 1 апреля не смогут оплачивать сервисы Apple с мобильного телефона

В России с 1 апреля нельзя будет пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона.

В России с 1 апреля нельзя будет пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке. Соответствующее указание операторам «большой четверки» дал глава Минцифры Максут Шадаев.

ТАСС сообщает, что таким образом власти хотят добиться возвращения российских сервисов в App Store, откуда они начали исчезать с 2022 года после введения санкций. Также Apple игнорирует требование об обязательной установке на телефоны российского магазина приложений RuStore и не выполняет требования Роскомнадзора об удалении из «магазина» сервисов VPN.

Сейчас возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple со счета мобильного телефона есть у МТС и «Билайна», T2 и «МегаФон» позволяют оплачивать сервисы через партнеров.

Фото на главной: Unsplash.com.