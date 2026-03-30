Совмин увеличил размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля

Размер базовой арендой величины вырастет в Беларуси с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Совет министров увеличил размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля 2026 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным. Информация размещена в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

При учете величины индекса потребительских цен за 2025 года по отношению к 2024 году с 1 апреля базовая арендная величина будет установлена в размере 20,3 рубля. Это на 1,26 рубля выше действующей до названной даты — 18,77 рубля (подробнее мы писали здесь).

В правительстве напомнили, что базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде недвижимого имущества, которое находится в государственной собственности и собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в госсобственности.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2026 года: большие выходные, командировочные и утильсбор по-новому, отключение отопления.

Тем временем в Беларуси размер пособия на погребение уменьшится с 1 апреля.

Кстати, большинство прогульщиков-белорусов работает в этих сферах.