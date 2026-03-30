Совмин увеличил размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля

При учете величины индекса потребительских цен за 2025 года по отношению к 2024 году с 1 апреля базовая арендная величина будет установлена в размере 20,3 рубля. Это на 1,26 рубля выше действующей до названной даты — 18,77 рубля (подробнее мы писали здесь).