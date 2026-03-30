В Удмуртии отремонтируют Увинский историко-художественный музей

Специалисты обновят основной экспозиционный зал и обустроят дополнительный выставочный, модернизируют внутренние помещения, фасад и кровлю здания.

Увинский историко-художественный музей в Удмуртской Республике отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

Специалисты приведут в порядок фасад и кровлю здания, реконструируют внутренние помещения. Также они планируют обновить основной экспозиционный зал и обустроить дополнительный выставочный, создать кабинет для проведения мастер-классов, модернизировать рабочие пространства сотрудников музея. Еще там оборудуют современное фондохранилище. Сейчас мастера выполняют демонтажные работы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.