В кубанской станице Новопокровской открыли центр талантливых детей «Успех»

Центр выявления и поддержки талантливых детей «Успех» начал работу в станице Новопокровской Краснодарского края, сообщили в администрации Новопокровского района. Это способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
Работа центра построена на взаимодействии со всеми школами района, управлением образования, информационно-методическим центром, учреждениями допобразования. Организации будут выявлять талантливых в различных сферах ребят, вносить информацию о достижениях одаренных учащихся в муниципальный банк данных и заниматься подготовкой детей к участию в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, научных конференциях, викторинах, соревнованиях, фестивалях. Программа включает три модуля: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате.
«Заметить индивидуальные особенности детей, интерес к тому или иному виду деятельности должны родители, а помочь раскрыть потенциал, природные задатки ребенка и направить активность в правильное русло — педагоги и руководители образовательных учреждений. Ведь сама по себе одаренность не гарантирует успехов в будущем, если с маленькими умниками и умницами не заниматься углубленно, не создавать условия для их всестороннего развития, учитывая интеллект, физические качества, творчество и другие аспекты», — отметил директор Центра творчества «Родные истоки» в станице Новопокровской Виктор Мышкин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.