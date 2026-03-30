Умерла экс-завкафедрой ВолгГМУ, учившая русскому иностранцев

Скончалась Людмила Михайловна Лебедева, возглавлявшая кафедру русского языка Волгоградского государственного медуниверситета. Печальную новость сообщили в ВолгГМУ.

Людмила Михайловна руководила кафедрой с 1968 по 1978 годы. Она специализировалась на методике преподавания русского языка как иностранного для студентов из зарубежных государств, которые учились в этом вузе.

— За время работы в университете Людмила Михайловна неоднократно награждалась за высокое качество подготовки иностранных студентов: она осуществила начальный этап межкафедрального сотрудничества при обучении зарубежных граждан в ВолгГМУ и активизировала работу по интенсификации учебного процесса, — говорится в опубликованном некрологе.

Последние годы Людмила Михайловна продолжала поддерживать связь с университетом.

Коллектив ВолгГМУ выражает глубокие соболезнования семье и близким Людмилы Михайловны.

Фото ВолгГМУ.