Умерла экс-завкафедрой ВолгГМУ, учившая русскому иностранцев

Скончалась Людмила Михайловна Лебедева, возглавлявшая кафедру русского языка Волгоградского государственного медуниверситета. Печальную новость сообщили в ВолгГМУ.
Людмила Михайловна руководила кафедрой с 1968 по 1978 годы. Она специализировалась на методике преподавания русского языка как иностранного для студентов из зарубежных государств, которые учились в этом вузе.
— За время работы в университете Людмила Михайловна неоднократно награждалась за высокое качество подготовки иностранных студентов: она осуществила начальный этап межкафедрального сотрудничества при обучении зарубежных граждан в ВолгГМУ и активизировала работу по интенсификации учебного процесса, — говорится в опубликованном некрологе.
Последние годы Людмила Михайловна продолжала поддерживать связь с университетом.
Коллектив ВолгГМУ выражает глубокие соболезнования семье и близким Людмилы Михайловны.
