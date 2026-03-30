Пиво не будут возвращать на нижегородские стадионы

Минздрав РФ заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы.

Источник: Живем в Нижнем

Минздрав РФ заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрия Свищева.

Как отметил зампред, вероятнее всего, пиво на стадионах останется историей. В ближайшее время перспектив для реализации инициативы нет.

«Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества. Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет», — отметил Дмитрий Свищев (цитата по «Спорт-Экспресс»).

По мнению замглавы думского комитета, любители алкоголя обычно идут в бар или распивают спиртное дома. Напомним, пиво на российских стадионах запретили в 2005 году. Ограничения снимали только на время Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.

