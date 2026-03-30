Нижегородская область и Индия запустили формат бизнес-гостиной

Предприятия Нижегородской области и Индии провели первую встречу в формате бизнес-гостиной в Доме региона в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Новый формат предполагает открытое общение делового сообщества для презентации проектов и поиска партнеров в неформальной обстановке. Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин представил индийским инвесторам промышленный и технологический потенциал области.