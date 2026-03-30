Нижегородская область и Индия запустили формат бизнес-гостиной

Предприятия Нижегородской области и Индии провели первую встречу в формате бизнес-гостиной в Доме региона в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Новый формат предполагает открытое общение делового сообщества для презентации проектов и поиска партнеров в неформальной обстановке. Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин представил индийским инвесторам промышленный и технологический потенциал области.
Особый интерес иностранные бизнесмены проявили к секторам производства медоборудования, сельского хозяйства и высоких технологий. В рамках закрытых переговоров с представителями индийских гигантов Meril и SRB Group обсуждалось сотрудничество в фармацевтике и здравоохранении. К диалогу уже подключился Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) для развития научно-образовательного взаимодействия.
Итогом встречи также стало подписание соглашения между организаторами форума ЦИПР и Альянсом бизнес-структур Юго-Восточной Азии. Документ закрепил расширение участия азиатских компаний в цифровом саммите, который пройдет в Нижнем Новгороде в мае 2026 года. Развитие таких связей ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным.
