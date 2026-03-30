Власть и бизнес обсудили развитие воронежских креативных индустрий

В Воронеже 27−28 марта прошел форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках», главной темой которого стало переосмысление народных традиций. Представители власти и бизнеса обсуждали использование фольклора и локального культурного кода в музыке, анимации, разработке игр, моде, дизайне и других отраслях. Также в рамках форума прошли мастер-классы, концерты и маркет мастеров народных промыслов Черноземья.
Форум проходил в отеле Marriott и Центре креативных индустрий «Матрешка». Центральной частью деловой программы стало пленарное заседание, на котором представители власти и бизнеса обсудили потенциал Воронежской области в креативных проектах на основе традиционных ремесел.
Со стороны облправительства выступили курирующий развитие бизнеса и туризма вице-премьер Артем Верховцев, министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов и глава минкульта Мария Мазур.
По словам Артема Верховцева, согласно готовящейся стратегии развития креативных индустрий до 2036 года доля этой отрасли в экономике России должна вырасти с нынешних 4,1 процента до более 7 процентов.
— 4,1 процента — это 7,5 триллиона рублей, с учетом инфляции 7 процентов вклада к 2036 году эта цифра приблизится к 30 триллионам рублей, — рассказал он.
При этом, по его мнению, главная задача власти — создавать условия для развития креативных индустрий и вместе с тем не мешать бизнесу. Вице-премьер отметил, что, в первую очередь, именно от народных мастеров и предпринимателей должен исходить запрос на господдержку. Таким образом, креативная отрасль не будет зарегулирована, добавил Артем Верховцев.
Михаил Москальцов рассказал, что объем валовой добавленной стоимость креативных индустрий в регионе составляет 37,4 миллиарда рублей. Более половины приходится на две отрасли: разработку программного обеспечения (31,83 процента), рекламу и пиар (24,11 процента). Среди лидеров, которые занимают долю более 6 процентов — отдых и развлечения (7,89), дизайн (6,81) и гастрономия (6,03).
На народные художественные промыслы и ремесла пока приходится 0,20 процента. Поддержка именно этой отрасли со стороны власти идет: в октябре 2025 года был создан реестр народных мастеров, им помогают представить свои товары на выставках и ярмарках. Ассортимент — от украшений до предметов интерьера. В том числе работы воронежских мастеров можно купить в Национальном центре «Россия».
Народные промыслы должны заявить о себе более ярко и мощно, подчеркнул министр. По его словам, нужно продвигать такую продукцию через интеграции в туристическую инфраструктуру и различные совместные проекты с предпринимателями.
Мария Мазур отметила, что многие народные мастера пока боятся доверить свой промысел предпринимателям, потерять традицию и культуру.
— Мы сохраняли, сохраняем и будем сохранять нашу исконную культуру. Нет задачи переделать во что-то современное, надо, чтобы традиция приходила в жизнь каждого человека. Бизнес видит потенциал в такой продукции, — заверила министр.
В рамках пленарного заседания чиновники также наградили победителей креативного хакатона «Новая жизнь воронежских ремесел». В частности, первое место получил проект шахмат, созданных в традиции воронежской глиняной игрушки заманки. Мария Мазур подчеркнула, что все участники представили проработанные идеи, которые имеют потенциал для реализации.
Деловую программу форума 27 марта посетили более 700 человек, мероприятия в «Матрешке» 28 марта — свыше 500.
По словам директора ЦКИ «Матрешка» Марии Ковалевой, форум превзошел ожидания организаторов по числу участников.
— Это подтверждает актуальность выбранной темы, «Вдохновение в истоках», и показывает, что вокруг форума формируется профессиональное сообщество. Уже сейчас можно говорить о том, что проект получит продолжение и будет развиваться, сохраняя как деловую, так и культурную составляющую, — отметила она.