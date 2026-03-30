Памфилова переизбрана на пост председателя ЦИК России

«За Памфилову Эллу Александровну проголосовали 15 из 15 членов ЦИК», — огласил результаты председатель счетной комиссии, член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Трансляция велась на сайте ЦИК.
Как отметил перед началом голосования член комиссии Николай Левичев, орган принял коллегиальное решение снова выдвинуть Памфилову на должность председателя ЦИК, согласовав его со всеми коллегами. Такое решение было принято на общем собрании членов ЦИК с правом решающего голоса накануне первого заседания нового состава комиссии.
В текущем году сформирован новый состав Центризбиркома сроком на пять лет. Первое заседание носит организационный характер: на нем тайным голосованием избираются председатель, его заместитель и секретарь. В состав ЦИК входят 15 членов с правом решающего голоса: по пять назначаются президентом России, Советом Федерации и Государственной думой.
Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ о назначении пяти членов ЦИК РФ. Из документа следует, что в новый состав комиссии вошли Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин, Элла Памфилова и Анатолий Сысоев. Все они имеют опыт работы в избирательной системе. Возглавлявшая ЦИК с 2016 года Памфилова сохранила статус члена комиссии.
