Памфилова переизбрана на пост председателя ЦИК России

В текущем году сформирован новый состав Центризбиркома сроком на пять лет. Первое заседание носит организационный характер: на нем тайным голосованием избираются председатель, его заместитель и секретарь. В состав ЦИК входят 15 членов с правом решающего голоса: по пять назначаются президентом России, Советом Федерации и Государственной думой.