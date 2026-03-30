У бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода хотят изъять автомобиль за 6,3 млн рублей

Напомним, Сергей Егоров исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с сентября 2022 года, а в 2025-м официально закрепился в этой должности. Однако уже в декабре того же года его задержали, а вскоре уголовное дело передали в суд. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 120 тысяч рублей за помощь в незаконной коммерческой деятельности.