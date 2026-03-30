У бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода хотят изъять автомобиль за 6,3 млн рублей

Прокуратура требует обратить дорогостоящую машину в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородский районный суд поступил иск прокуратуры к бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Надзорное ведомство требует изъять у экс-чиновника в доход государства автомобиль стоимостью 6,31 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура считает, что машина была приобретена с нарушением федеральных законов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Иск уже зарегистрирован, по нему возбуждено гражданское дело.

Напомним, Сергей Егоров исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с сентября 2022 года, а в 2025-м официально закрепился в этой должности. Однако уже в декабре того же года его задержали, а вскоре уголовное дело передали в суд. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 120 тысяч рублей за помощь в незаконной коммерческой деятельности.