В Красноярске прошла встреча участников проекта «ZаПамять»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча участников проекта «ZаПамять».
На мероприятии обсудили важность создания архивных фондов, посвящённых подвигам наших земляков.
Сейчас ведётся сбор личных документов — удостоверений, наград, писем; воспоминаний участников специальной военной операции; свидетельств и рассказов членов семей защитников Отечества.
Такой подход позволяет сформировать полное и достоверное историческое наследие — чтобы память о героизме и стойкости наших защитников не просто жила в сердцах людей, а была зафиксирована и доступна для изучения. Это особенно важно для подрастающего поколения: знание о подвигах земляков воспитывает патриотизм и чувство гордости за свою страну.
Инициатива реализуется в сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и Государственным архивом Красноярского края (КГКУ «ГАКК»).
Главная цель проекта — сберечь свидетельства времени и передать их следующим поколениям, чтобы подвиг защитников Отечества оставался живым и ярким в памяти народа.