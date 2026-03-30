Билеты на поезда в Анапу закончились на июнь после новости об открытии пляжей

Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, с побережья вывезли более 90% мазута — 185 тыс. тонн загрязненного грунта. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что пробы воды соответствуют санитарным нормам.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар, что дальновидные туристы бронировали отдых еще в декабре-январе. Сейчас на некоторые рейсы быстрых поездов Москва-Анапа уже нет билетов на июньские праздники.
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин ожидает роста спроса на курорт на 40−50% по сравнению с прошлым годом. Сейчас цены в Анапе на 15−20% ниже, чем на других черноморских курортах, но они начнут расти.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что эксперимент по отсыпке песка в Витязево признан эффективным. До 1 июня планируется отсыпать песчаные пляжи, попавшие в зону ЧС, слоем не менее 50 см. Восемь галечных пляжей уже соответствуют нормам и готовятся к открытию.