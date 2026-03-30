Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей трех районов Перми предупреждают о зеленой воде из кранов

На теплосетях города ищут протечки и нелегальные подключения к системе отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с 30 марта приступили к поиску возможных протечек и нелегальных подключений к системе отопления. Энергетики для этих целей используют специальный безопасный маркер «Уранин-А».

Маркер окрашивает воду в ярко-зеленый цвет и помогает в поиске возможных утечек. «Уранин-А» соответствует всем санитарным нормам и полностью безопасен для людей и животных. Реагент добавляют в воду, которая циркулирует только в системе отопления.

«В нормальной ситуации эта вода не должна попадать в краны с горячей водой или куда-то еще», — пояснили в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».

Проверка теплосетей в Ленинском, Индустриальном и Дзержинском районах, а также в деревне Кондратово Пермского округа продлится до 13 апреля. При появлении воды зеленого цвета необходимо обратиться в Тепловую справочную службу или свою управляющую организацию.