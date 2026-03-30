В Ульяновской области преобразят 20 родников

Специалисты благоустроят 20 родников в Ульяновской области в 2026 году, сообщили в правительстве региона. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Работы проведут в Ульяновске, селах Калда, Араповка, Новосурск, Баевка, поселках Николаевка и Павловка. Также родники обновят в населенных пунктах Майнского, Мелекесского, Сенгилеевского, Тереньгульского, Новоспасского и других районов. В планах обустроить подходы, лестницы, навесы и настилы, а еще облагородить прилегающие территории. Напомним, в общей сложности с 2022 года в регионе преобразили 85 родников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.